Sampdoria-Spezia 1-1 e tutti scontenti. Partita sospesa per 6 minuti a causa di fumogeni: ecco perché

Finisce in parità il derby della Liguria: a Amione (23’) risponde Verde (59’) per un 1-1 che certamente non serve alla Sampdoria, sempre ancorata al fondo della classifica. Neppure lo Spezia può esser troppo soddisfatto alla luce della tante occasioni fallite nel secondo tempo: il momento per la squadra di Semplici resta delicato, un solo successo nelle ultime 13 gare con il terz’ultimo posto occupato dal Verona distante solo un punto. Partita sospesa per 6 minuti a causa di un ripetuto lancio di fumogeni da parte dei tifosi della Sampdoria in segno di protesta per le note vicissitudini societarie.

LA PARTITA

Dragowski si ferma durante il riscaldamento e al suo posto tra i pali va Zoet. Fiducia dal primo minuto a Daniel Maldini, chiamato a svariare sul fronte offensivo insieme a Nzola e Gyasi. Numerose assenze tra le fila della Sampdoria: Gunter rimpiazza l’infortunato Nuytinck, davanti Lammers affianca Gabbiadini.



Parte subito forte lo Spezia: Ekdal riceve da Maldini ma da buona posizione calcia debole tra le braccia di Ravaglia. Ribaltamento di fronte ed è Augello ad andare, in corsa, alla conclusione di poco a lato. Ritmi alti: lo Spezia esercita un lieve predominio territoriale, la Sampdoria è molto pericolosa con le ripartenze. Al 12’, a sinistra, Augello fa terra bruciata e scodella per l’inserimento di un Leris troppo scoordinato per riuscire a metter in difficoltà Zoet.



I padroni di casa guadagnano metri con il passare dei minuti. Gabbiadini e Winks hanno coraggio ma non la forza o la mira giuste in due ravvicinate sortite offensive. Al 23’ la Sampdoria passa in vantaggio. Primo gol in serie A per Amione, bravo a rubare il tempo di testa ai difensori spezzini su angolo di Augello, al suo quinto assist stagionale.





Alla mezz’ora Maldini si fa male alla caviglia ed è obbligato così il posto a Verde. Al 34’, da sinistra, il neoentrato lascia partire un potente tiro alzato sopra la traversa, non senza difficoltà, da Ravaglia. L’ultima occasione per gli ospiti al 40’: Bourabia, dimenticato dalla difesa di Stankovic, non inquadra lo specchio della porta.Partita sospesa per 6 minuti a Marassi dall'arbitro Maresca di Napoli a inizio ripresa a seguito del lancio di numerosi fumogeni da parte di alcuni tifosi della Sampdoria. Un lancio accompagnato da cori di protesta della gradinata Sud indirizzati all'attuale proprietario Massimo Ferrero e a past president Edoardo Garrone, ritenuti i principali responsabili della grave crisi societaria.Il gioco riprende, lo Spezia preme alla ricerca della parità. Verde è scatenato: al 54’ la sua sgroppata viene contenuta da Amione ma al 59’ firma il pari di testa su perfetto suggerimento di Bastoni. I due al 65’ si scambiano le parti per la pericolosa azione che quasi porta lo Spezia al sorpasso.Stankovic cerca la scossa con gli innesti di Djuricic e Jesè Rodriguez ma la sua squadra rimane in totale balia dello Spezia. Ravaglia, incerto nelle uscite, si riscatta prima su Bouarabia (75’) e poi Amian (77’).Gli ospiti si sbilanciano per cercare un successo fondamentale nell’economia di una salvezza ancora tutta da sudare dopo la ripresa del Verona ma rischiano di capitolare al primo dei dieci minuti concessi da Maresca: al 91’ Zoet si immola su Zanoli. L’ultima, grandissima, occasione è ancora nei piedi di Verde, servito in ripartenza da Nzola, ma Ravaglia gli sbarra ancora la strada. Ancora Agudelo non riesca a capitalizzare l’ennesima chance per gli aquilotti. Sampdoria-Spezia finisce al 103’: l’1-1 finale scontenta tutti.