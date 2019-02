«Icardi ? Il mio discorso è generale, non guardo in casa di altri: il calciatore non si fa condizionare da quello che gira intorno. Quando ci sono decisioni forti, da parte del club o allenatore o chicchessia, il livello di prestazione si alza sempre». Così il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo alla vigilia della trasferta di Milano con l'Inter risponde a una domanda sulle ultime vicende riguardanti il bomber argentino della squadra di Luciano Spalletti.





