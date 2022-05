Salihamidzic: «Lewandowski ci ha detto che vuole lasciare il Bayern»

Era nell'aria da mesi, nelle ultime ore è arrivata l'ufficialità. Lewandowski lascerà il Bayern Monaco, lo conferma anche il direttore sportivo Salihamidzic: «Ho parlato con il giocatore, ci ha informato che non accetterà la nostra offerta di prolungamento di contratto. Vuole lasciare il Bayern». Contemporaneamente in Spagna sempre più forti i rumor di un passaggio del polacco al Barcellona. Il Mundo Deportivo e Sport sono in edicola oggi con la prima pagina dedicata al centravanti, il cui cartellino viene valutato intorno ai 40 milioni.