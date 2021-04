Roma, Zaniolo regala le uova di Pasqua ai piccoli tifosi giallorossi

In occasione della Pasqua, la Roma ha voluto dimostrare vicinanza ai suoi abbonati Under 10, recapitando loro una serie di gadget.

In una stagione fortemente condizionata dalla pandemia, che ha tenuto i romanisti lontani dallo stadio sia in casa sia in trasferta, la Società ha cercato di ridurre questa distanza coinvolgendo i suoi piccoli sostenitori. Così alcuni tifosi si sono visti suonare il campanello di casa da Zaniolo che si è intrattenuto amichevolmente con loro, dopo aver donato una t-shirt e una sciarpa giallorosse.

Contestualmente, l’attenzione è andata anche alle realtà più bisognose della comunità locale.

Nell’ambito delle iniziative messe in campo nel periodo pasquale attraverso la fondazione Roma Cares, il Club ha donato circa 1200 uova di Pasqua a famiglie bisognose, centri anziani, strutture ospedaliere e nelle periferie di Roma.

Anche in questa circostanza Zaniolo si è recato personalmente a donare uova di cioccolato, citofonando ad alcune abitazioni, tra lo stupore dei piccoli romanisti coinvolti.

