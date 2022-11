Roma, via alla tournée in Giappone: assenti Cristante e Karsdorp. Aggregati 7 giovani

La Roma è volata in Giappone per la tournée che si terrà da oggi fino al 29 novembre. José Mourinho ha portato con sé tutti i giocatori a disposizione, escludendo Cristante (reduce da un’operazione al polso sinistro) e Karsdorp (non ha risposto alla convocazione). Assente anche Solbakken arrivato ieri a Trigoria, ma non potrà né partecipare alla tournée né al ritiro in Portogallo a metà dicembre. Il suo contratto con il Bodo scadrà il 31 e solo da 1° gennaio potrà aggregarsi alla squadra ufficialmente. Sono sette i giovani aggregati: Missori, Keramitsis, Faticanti, Volpato, Tahirovic, Cherubini e Tripi. Con il gruppo anche Pellegrini, Spinazzola e Belotti, tutti alle prese con problemi muscolari che hanno risolto o comunque sono in via di risoluzione. La Roma giocherà due amichevoli: la prima contro il Nogoya venerdì alle 11.30 e l’altra con lo Yokohama F. Marinos lunedì 28 stesso orario. La tournée in Giappone sarà anche l’opportunità per coltivare i rapporti commerciali ed espandere il marchio in oriente. Sono stati già pianificati alcuni eventi di marketing con Toyota, sponsor del club.