Roma, striscione dei tifosi contro il presidente «Pallotta Vattene»

Sale la rabbia dei tifosi della Roma dopo il 2 a 0 incassato contro il Bologna, un risultato che ha fatto scattare la crisi in casa Roma. Questa mattina su un cavalcavia di via Salaria è stato esposto uno striscione con scritto «Pallotta vattene», il presidente della Roma è al centro della critica dei sostenitori giallorossi per aver dato mandato al ds Monchi di aver ceduto sul mercato pedine importanti della rosa. Da Alisson a Strootman passando per Nainggolan, giocatori che hanno contribuito a far approdare i giallorossi in semifinale di Champions League e che adesso stanno rinforzando altri club. Insoddisfacente anche il mercato in entrata con calciatori che al momento non danno il contributo sperato al tecnico, sempre più vicino all’esonero. © RIPRODUZIONE RISERVATA