Roma, stop al ritiro: i calciatori torneranno a casa dopo l’allenamento

Il ritiro della Roma termina questa mattina. La sconfitta di Champions per 2 a 1 contro il Viktoria Plzen non ha indotto Di Francesco e la dirigenza a continuare il ritiro nel centro tecnico deciso dopo il pareggio di Cagliari. Da Trigoria fanno sapere che la scelta, condivisa tra tecnico e società, ha alle spalle la convinzione che la funzione di confronto del ritiro si sia esaurita e si ritiene più utile dare qualche ora di riflessione per conto proprio ai calciatori. Promotori dello stop gli stessi giocatori, come ha fatto intendere ieri Florenzi nel post partita: «Non so se sia quella la strada giusta per farci fare risultati». © RIPRODUZIONE RISERVATA