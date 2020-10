Aspettando (ancora) Chris Smalling: ha riportato una lieve distorsione al ginocchio sinistro è non sarà a disposizione per il Benevento (domani ore 20.45). Secondo esordio rinviato a data destinarsi, forse già dalla trasferta in Svizzera di Europa League contro lo Young Boys. Anche perché in quell’occasione non ci sarà Mancini, espulso per gioco violento nel match con il Siviglia dello scorso 6 agosto e squalificato per tre giornate (la Roma ha presentato ricorso, la sentenza che potrebbe arrivare alla vigilia del Cska Sofia). Straordinari per il neo acquisto Kumbulla rientrato a metà settimana dalla Nazionale: «Qui c’è un grande spirito di gruppo. I Friedkin? Sono sempre qui, li vediamo quasi tutti i giorni. Mi hanno fatto una buonissima impressione», le sue parole a Sky Sport. Ed è proprio Dan Friedkin assieme al figlio Ryan e al collaboratore Williamson ad occuparsi della scelta del nuovo ds, figura imprescindibile come ha ricordato anche lo stesso Fonseca («È importante averlo perché può aiutare molto a costruire una squadra vincente in futuro»). Il presidente si sta orientando su un profilo internazionale che possa relazionarsi con un direttore generale, altra figura che presto dovrebbe arrivare a Trigoria. Serviranno ancora alcune settimane, ma di certo tutto sarà deciso entro la sessione di mercato invernale. Dai rinnovi agli acquisti, c’è tanto da mettere a posto.

