La Roma soffre ma alla fine riesce a umiliare il Feyenoord, ancor di più rispetto a undici mesi fa, quando a Tirana lo ha superato ottenendo la vittoria della Conference League, senza regalare un grande spettacolo. Ci sono voluti i tempi supplementari ad allungare il sogno della semifinale (che verrà giocata contro il Leverkusen), la Roma esce distrutta nelle gambe ma con i battiti a mille.

Roma-Feyenoord, la partita

Non è bastato il gol di Spinazzola dopo quindici minuti della ripresa, il pareggio di Paixao aveva interrotto una magia, che solo Dybala, a due minuti dal termine ha riportato a galla, regalando alla Roma l’extra time. L’eliminazione sarebbe stata immeritata. E qui si è concretizzata la vera differenza tecnica tra le due squadre, solo in parte mostrata nei novanta minuti “regolari”. Mourinho ha scelto per l’ultima mezz’ora Dybala, non al meglio e partito inizialmente in panchina, e Abraham, che ormai sembra aver lasciato il posto a Belotti (bene finché è stato in campo). La Joya sfiora il terzo gol in paio di occasioni, poi un palo di Pellegrini e di Ibañez.

Quindi, sale in cattedra Abraham, che dopo aver fallito un paio di gol, servito con il pennello da Pellegrini, manda dentro una palla che doveva solo essere spinta in rete e ci ha pensato El Shaarawy, che aveva sostituito Wijnaldum dopo appena venti minuti (sospetto stiramento per l’olandese, davvero stagione sfortunata la sua). Il finale era scritto: arriva la rete di Pellegrini, capitano massacrato dopo l’errore dal dischetto nella sfida di andata. Sono quattro i gol, che bastano e avanzano per godersi la semifinale, la seconda di fila per la Roma, la quarta dopo quelle di Champions con Di Francesco, con Fonseca in Europa League e con Mou in Conference. In Europa la Roma è sempre presente e per lo Special è la dodicesima semifinale europea. Poi dici perché è importate avere un panchina uno come José.