Lunedì 21 Agosto 2023, 08:13

Roma-Salernitana 2-2. Ecco le pagelle.

RUI PATRICIO 6

MANCINI 5

SMALLING 5

LLORENTE 6

KRISTENSEN 5

BOVE 5,5

Sul primo missile di Candreva non può nulla. Sul secondo nemmeno.Si divora sotto porta il gol del 2-0, alzando sulla traversa con il ginocchio. Poco male, l'errore grave arriva sul pareggio di Candreva. Sale male, apre il buco dove l'ex laziale si infila, mette seduto Smalling e segna.Si vede arrivare Candreva lanciato ma un difensore della sua esperienza e bravura deve provare a portarlo sull'esterno. Invece si fa saltare come un birillo all'interno per il gol del pari.Il meno impegnato dei tre centrali, inizialmente si alza seguendo l'azione, poi resta nella terra di nessuno. Ci riprova nel finale.Un po' troppo allegro quando c'è da coprire. Lascia qualche varco all'inizio, rimanendo troppo alto. Per ora difende come Karsdorp ma attacca meno.

Parte benissimo con due contrasti a interrompere il gioco della Salernitana. Poi però quando c'è da partecipare alla manovra si perde un po'.

Roma, il paradosso: il centravanti c'è ma a ballare è la difesa. E ora Mou riavrà Dybala e Pellegrini

CRISTANTE 7

AOUAR 6

SPINAZZOLA 5

Sempre più leader silenzioso . Ok, il primo gol di Belotti è annullato per un nulla ma vogliamo parlare del lancio di Bryan? Che non contento, ci riprova e stavolta il Gallo va a segno. Ormai imposta, fa il mediano quando serve, giocatore totale. Unico neo, quando nel secondo tempo Candreva lo salta troppo facilmente. Ma chi poteva immaginare che s'inventasse un gol del genere, tra l'altro col mancino?Qualità ma dispensata con il contagocce. Si limita al fraseggio sul breve, azzarda poco la giocata. Sbaglia poco e nulla, questo sì. Era la prima, ci sarà tempo.

Salta l'avversario una volta nel primo tempo, mai nella ripresa fino a quando Mou non lo sostituisce dopo un cross che finisce in fallo laterale.

EL SHAARAWY 6

BELOTTI7,5

KARSDORP 6

ZALEWSKI 6

RENATO SANCHES 6

PAREDES 6

PAGANO NG

ARBITRO: FELICIANI 5,5

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da seconda punta non rende come quando viene utilizzato sull'esterno. Non è nemmeno fortunato: colpisce un palo. Troppo altruista nel finale, doveva tirare anziché servire Belotti.La vita è strana. Zero gol in una stagione e poi due in 17 minuti di cui uno annullato per la punta dello scarpino in fuorigioco. Non cambia nulla ai fini del mercato, la Roma deve comprare un centravanti ma sapere adesso di avere di nuovo il vero Gallo è un sospiro di sollievo. Per Mourinho ma soprattutto per Andrea che non pago nel finale trova anche la rete del 2-2.Rispetto a Kristensen almeno ci prova.Più vivo di Spinazzola, scende con continuità, fa prendere un giallo a Maggiore.Ha un altro passo, si vede subito. . Bisogna soltanto aspettarlo.Entra lui, si abbassa Cristante. Roma a trazione anteriore. Sua la parabola per il pari di Belotti.MOURINHO (all.)6Tradito dalla difesa che lo scorso anno era stato il punto di forza.Su una cosa Mourinho, che guard la partita dalla tribuna, può essere soddisfatto. L'equità c'è stata: Feliciani fa arrabbiare in egual modo le due panchine. Non grandi errori, ma imprecisioni reiterate che fanno innervosire.