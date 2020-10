Rangnick: «Non sto trattando con la Roma»

«Non sono in trattativa con la Roma. Non posso immaginarmi in quel club in questo momento». Chiude così alle voci che lo avevano accostato alla quadra giallorossa il tecnico e direttore sportivo Ralf Rangnick in un passaggio della lunga intervista rilasciata al quotidiano spagnolo 'El Pais'. «I miei ultimi 14 anni di carriera, fra Hoffenheim e Lipsia, hanno dimostrato che sono nel mio miglior momento e che ottengo i migliori risultati quando posso essere, oltre che un semplice allenatore, anche uno sviluppatore dei club», prosegue Rangnick nei mesi passati vicino al Milan prima della conferma di Pioli. «La mia intenzione è quella di lavorare in un club tradizionale, che sia in Germania o in Inghilterra. Ma mi vedo anche come allenatore di un club ambizioso che possa lottare per vincere titoli fin da subito», conclude il tedesco.

