Roma, presentata la nuova maglia da trasferta

Nuova maglia per le trasferte della Roma che infatti si chiama: la presenta insieme al produttore Nike il club giallorosso sul suo sito. «La maglia da trasferta dell'AS Roma per il 2020-21 si presenta in una tonalità di avorio che evoca i colori che si possono ammirare nei numerosi monumenti della Capitale -si legge-. L'elegante colletto a polo rosso scuro presenta un bordino giallorosso ed è chiuso da due bottoncini. La disposizione dei colori richiama quella delle divise da trasferta degli Anni 80, un'epoca d'oro per il Club. Il rosso scuro è utilizzato anche sui bordi delle maniche e lungo i fianchi. Sul petto c'è il Lupetto, stemma geniale e senza tempo ideato da Piero Gratton, che fece la sua comparsa sulle maglie della Roma nel 1978 e che su questa maglia è nero e libero dalla classica cornice circolare giallorossa.