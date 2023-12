Roma-Napoli, arbitra Colombo: chi è e tutti i precedenti

Oggi l'Aia ha reso noti quali sono gli arbitri che dirigeranno le partite del fine settimana per la 17ª giornata di Serie A. Ad aprire la giornata sono Empoli-Lazio e Sassuolo-Genoa, seguite da Monza-Fiorentina e Salernitana-Milan. La partita più importante del fine settimana è Roma-Napoli, che va in scena sabato alle 20.45 nel big match serale prima delle vacanze natalizie. Il fischietto è stato affidato ad Andrea Colombo che incontra per la quarta volta le due squadre.

Chi è Andrea Colombo

Nato nel 1990 a Como, è uno dei pochi arbitri provenienti dalla provincia del Nord Italia dopo Luca Marelli, ora opinionista televisivo. Approda in Serie A nella stagione 2021/2022 in Torino-Empoli del 2 dicembre 2021. A ottobre dell'anno successivo è protagonista di una collaborazione con la federazione cipriota che lo vede dirigere Paphos-Omonia Nicosia insieme all'italiano Lorenzo Maggioni al Var.

A giugno di quest'anno si è aggiudicato l'ottava edizione del premio naizonale "Luca Colosimo" come miglior giovane arbitro di Serie A non ancora internazionale.

Roma, i precedenti con Colombo

Il fischietto di Como ha già incontrato i giallorossi in tre occasioni durante la sua carriera e queste sono state piuttosto positive per Mourinho. Il primo incontro risale all'8 aprile di quest'anno, quando Dybala e compagni hanno battuto il Torino 1-0. Il secondo appuntamento è stato il 2-2 con la Salernitana del 22 maggio 2023, mentre l'ultimo e più recente è la vittoria dello Stadio Olimpico contro il Lecce arrivata nel finale di partita grazie alle reti di Lukaku e Azmoun. In questi tre precedenti in Serie A, Colombo ha fischiato due calci di rigore in favore della Roma con soli 5 cartellini gialli in totale sventolati in 270 minuti.

Quando ha diretto il Napoli in Serie A

Tre precedenti in Serie A anche con il Napoli, con il primo che è stato con il Sassuolo il 17 febbraio 2023. Dopo di quello c'è stato il primo big match della sua carriera: la partita di Osimhen e compagni contro l'Atalanta al Maradona, finita 2-0 per i padroni di casa. Infine, l'ultimo incrocio c'è stato 2 settembre nella sconfitta dei partenopei con la Lazio per 2-1. Agli azzurri zero rigori segnati e tre ammonizioni in totale.