Roma, Mourinho vince ancora: calciatori in campo durante l’inno

Giovedì 26 Agosto 2021, 19:16 - Ultimo aggiornamento: 19:33

José Mourinho raggiunge un altro obiettivo: far entrare la squadra in campo accompagnata dall’inno della Roma scritto e cantato da Antonello Venditti. È accaduto pochi minuti prima del fischio d’inizio della partita contro il Trabzonspor di Conference League: appena i calciatori sono spuntati dalla scale che uniscono gli spogliatoi al terreno di gioco, in tutto lo stadio Olimpico, è partita la sciarpata accompagnata dall’inno. Una scena suggestiva che ha coinvolto anche lo Special One, seduto in panchina a cantare.

A dare l’idea è stato proprio lui nel post gara del match contro la Fiorentina: «È un peccato che quando la gente canta l'inno i calciatori non siano ancora in campo, perché penso che ci sarebbe più emozione per i ragazzi. Io ero in panchina ad aspettare ed è stato veramente bellissimo. Lo sapevo già da avversario, immaginate adesso che sono sulla panchina della Roma». Detto fatto, anche perché il preliminare di Conference League non è una partita gestita al 100% dalla Uefa (non c'è l'inno della competizione nel pre-gara). Impossibile sapere se sarà replicato anche in Serie A, la prossima partita in casa sarà contro il Sassuolo il 12 settembre, ma di certo il club farà di tutto per regalare a squadra e tifosi l’emozione di sentirsi uniti durante lo storico inno giallorosso.