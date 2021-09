Roma, Mourinho va ad abitare ai Parioli. Scartato Palazzo Taverna

Giovedì 9 Settembre 2021, 18:04

José Mourinho va ad abitare nel quartiere Parioli di Roma, a due passi da Villa Borghese e da piazzale delle Belle Arti. Lo Special One ha scelto una delle zone più suggestive della Capitale per vivere il suo privato, scartando Palazzo Taverna che inizialmente aveva preso in considerazione. Mourinho si è trasferito nella nuova casa lo scorso 1°settembre, un appartamento di proprietà di Alberto Aquilani che lo ha affittato all'allenatore portoghese per i prossimi anni.

Dove abita a Roma Josè Mourinnho

Ha scelto i Parioli perché avrebbe potuto disporre di tecnologie più avanzate rispetto alla dimora in centro storico, inoltre, è vicino di casa del vice-presidente Dan Friedkin anche lui rimasto affascinato dal quartiere. Il tecnico fino a dieci giorni fa ha soggiornato in un hotel di lusso in centro, ora si è trasferito nell’appartamento assieme alla moglie anche lei stregata dallo splendore della zona. Questa estate il tecnico si è anche improvvisato turista e con la bicicletta ha esplorato le bellezze della Capitale a partire da San Pietro prendendo confidenza con la città e suoi tifosi. Pochi giorni fa è stato immortalato in un ristorante vicino casa assieme a un suo preparatore, dopo cena alcuni tifosi lo hanno avvicinato per un selfie e lui non si è tirato indietro apparendo disponibile e sorridente.