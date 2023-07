Roma, sprint su Morata: Pinto incontra l’agente. Ma dalla Spagna rilanciano: Inter in pressing sull'Atletico

I fatti sono che José Mourinho ha chiesto Alvaro Morata e che l’attaccante ha aperto al trasferimento a Trigoria dove troverebbe anche Paulo Dybala, suo amico fraterno e padrino della sua ultima figlia. I fatti, però, sono anche che l’Atletico Madrid vuole monetizzare la cessione e non ha intenzione di cederlo a meno di 15/20 milioni. Il giallo principale è sulla clausola, perché dalla Spagna riferiscono che sia attiva ancora quella a 21,5 milioni, invece, potrebbe essere scesa a 12 con il nuovo contratto che ha firmato quest’estate. L’accordo è triennale e prevede 6,5 milioni il primo anno, 5,5 il secondo e 4,5 il terzo.

Un totale di 16,5 milioni che la Roma raggiungerebbe e supererebbe arrivando a 18 in quattro anni.

Ipotesi che ha convinto il giocatore, ma che poco interessa al club proprietario del cartellino. Oggi l’agente Juanma López è volato a Roma per incontrare Tiago Pinto a cui spiegherà i nodi da sciogliere per far andare in porto la trattativa. In agguato c’è anche l’Inter che dopo aver perso Lukaku sta puntando a ingaggiare l’ex Juve. A differenza della Roma, i nerazzurri sarebbero più avanti con la trattativa con l’Atletico, ma non hanno la parola dell'attaccante che si è promesso ai giallorossi. Sono ore caldissime e nel giro di poco potrebbero chiudersi i giochi.