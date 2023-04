Roma-Milan, le probabili formazioni: Dybala tiene in ansia Mourinho, Giroud in dubbio

Paulo Dybala tiene in ansia la Roma. Oggi verranno svolti gli esami decisivi alla caviglia infortunata a seguito di un brutto intervento falloso di Palomino nella gara di lunedì contro l’Atalanta. L’argentino nella giornata di ieri aveva svolto dei primi esami che non hanno evidenziato lesioni, ma sarà necessario un approfondimento oggi per certificare le condizioni. Non è escluso che possa sottoporsi anche a risonanza magnetica. Da tenere sotto controllo anche l’adduttore destro per evitare ricadute. L’obiettivo sarebbe essere in campo contro il Milan sabato, ma i rischi di una ricaduta sono dietro l’angolo per questo Mourinho potrebbe tenerlo a riposo e sfruttarlo direttamente mercoledì prossimo con il Monza o sabato 6 maggio con l’Inter. L’importante è che riesca ad esserci nella prima semifinale contro il Bayer Leverkusen (11 maggio), considerate altre defezioni eccellenti come quella di Smalling, Wijnaldum e Llorente.

Roma, il turnover resta indigesto per Mourinho: sei ko su nove dopo le gare di coppa

La Roma è in piena emergenza infortuni nel momento più delicato della stagione, tutti e tre hanno riportato una lesione muscolare ma di grado differente. Smalling potrebbe rientrare per la gara di ritorno con i tedeschi (18 maggio), Gini una settimana prima e Llorente rischia uno stop di una ventina di giorni. Con il Milan il reparto arretrato sarà composto da Mancini, Ibanez e Kumbulla (qualora José continui con la difesa a tre), a centrocampo Matic-Cristante, sulle corsie Zalewski e Spinazzola, mentre sulla trequarti Pellegrini ed El Shaarawy (o Solbakken). In attacco sarà di nuovo ballottaggio tra Abraham e Belotti, considerando i risultati poco soddisfacenti dell’inglese. In casa Milan, Giroud è un dubbio per una contusione al polpaccio. Al momento non sono previsti esami.

Roma-Milan, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 24 Kumbulla, 3 Ibanez; 59 Zalewski, 4 Cristante, 8 Matic, 37 Spinazzola; 7 Pellegrini, 92 El Shaarawy; 9 Abraham

A disp.:99 Svilar, 66 Boer, 8 Matic, 68 Tahirovic, 20 Camara, 19 Celik, 18 Solbakken, 62 Volpato, 12 Belotti

All.: Mourinho

Milan (4-2-3-1): 16 Maignan; 2 Calabria, 20 Kalulu, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez; 33 Krunic, 8 Tonali; 30 Messias, 10 B.Diaz, 17 Leao; 12 Rebic

A disp.: 1 Tatarusanu, 83 Mirante, 25 Florenzi, 24 Kjaer, 28 Thiaw, 46 Gabbia, 5 Ballo-Touré, 14 Bakayoko, 40 Vranckx, 4 Bennacer, 56 Saelemaekers, 90 De Ketelaere, 7 Adli, 27 Origi, 9 Giroud

All.: Pioli

Stadio: Olimpico di Roma

Data e ora: sabato 29 aprile ore 18.00

Diretta: Sky Sport Zona Dazn, Dazn