Roma-Lazio 0-1, Sarri: «Dedichiamo la vittoria al nostro popolo. Questo è tra i derby più sentiti al mondo»

Non ha dubbi Sarri a fine partita. Il derby della Capitale è dedicato ai tifosi della Lazio: «In questa gara non abbiamo pensato a fare punti, abbiamo solo fatto riferimento a quello che voleva il nostro popolo. I nostri tifosi avrebbero voluto personalità, cuore e anima e avevamo l'obbligo di mettercela. La vittoria ci dà ancora più soddisfazione, ma sono convinto che la nostra gente sarebbe stata soddisfatta lo stesso». Neanche le critiche scalfiscono il Comandante: «Non leggo nulla, però la dedica va al nostro popolo che ci criticherà anche, ma ci è sempre vicino e quindi oggi era d'obbligo sparare una prestazione di questo tipo, a prescindere dal risultato». Su Immobile: «Sono contento per i ragazzi che hanno giocato e per Ciro che ci teneva tantissimo ed è voluto venire in panchina per stare con la squadra. Sono delle manifestazioni importanti, anche da chi è entrato dopo. Non era una partita semplice per subentrare e buttarsi nella mischia degli ultimi minuti. Questo è uno dei derby più sentiti al mondo».

Le parole di Sarri

Non è stata una vittoria semplice secondo il Comandante, anche per le caratteristiche della squadra: «Alla fine hanno smesso anche loro di giocare a calcio, buttavano palloni da tutte le posizioni, c'erano tanti duelli aerei e riconquiste sporche, non era semplice venirne fuori. Poi in quei casi diventi un po' meno portato a rischiare, ma anche nella situazione caotica la nostra squadra è rimasta composta». Sulla prestazione: «Dal punto di vista tecnico non è un passo in avanti, ma da quello emotivo e caratteriale è stato enorme. Abbiamo dimostrato di poter vincere partite sporche non in linea con le nostre caratteristiche». Sul Monza: «Io due settimane fa parlando in ruinione ho detto ai ragazzi che avremmo due partite pericolosissime nel periodo: Salernitana e Monza». Infine sui singoli: «Luis Alberto? Non potevamo aspettare diversi minuti con l'uomo in meno in quel momento. Felipe Anderson è un giocatore straordinario».