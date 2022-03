Roma-Lazio, Mourinho: «Vittoria strameritata e speciale. Abraham mai come oggi»

Mourinho si gode la sua prima vittoria nel derby: la Roma schianta 3-0 la Lazio e la sorpassa in classifica. Ecco le sue parole a Dazn a fine gara: «La vittoria contro l'Atalanta era stata molto solida, con un risultato diverso ma con una squadra consapevole di ciò che doveva fare. Oggi è stato speciale, abbiamo fatto tutto ciò che avevamo preparato. Una vittoria strameritata. La rabbia con il pubblico? Non mi piacciono gli olé e neanche come possono reagire psicologicamente i giocatori, potevano interpretarla come partita finita o show e infatti Ibanez perde palla poco dopo. Il rispetto è una cosa molto bella: si gioca per vincere, potevamo fare 4-5 gol ma sempre con rispetto. Abraham? Dite che è fantastico, ma io conosco le sue potenzialità. Oggi ha protetto palla, ha fatto da tutto: io da lui esigo tanto perché so il suo potenziale. Non parlo dei gol ma di questo atteggiamento. In campionato le 4 che sono davanti finiranno nei primi quattro posti, poi ci sono 4 squadre dal quinto all'ottavo posto».

