Roma-Lazio, all'Olimpico partono gli "olé" prima del 45': Mourinho si infuria e zittisce i suoi tifosi

La miglior Roma della stagione non basta per far star sereno José Mourinho. Che prima della fine del primo tempo, con il risultato di 3-0 per i giallorossi, si è letteralmente infuriato con la Curva Sud e i suoi tifosi. Perché? Perché tutti si erano lasciati andare ai primi sfottò e agli "olè" sui passaggi. Mourinho non l'ha presa bene, si è girato verso i tifosi e gli ha chiesto di smettere, portando il dito indice al naso. Lo stesso ha fatto Mancini, platealmente arrabbiato. Con un tempo ancora da giocare non era il momento di abbassare la tensione. Nemmeno in curva.

Roma-Lazio, Abraham in rete dopo 55 secondi: è il gol (e la doppietta) più veloce della storia del derby