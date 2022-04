Roma, Friedkin festeggia con un tifoso al McDonald dopo il pareggio a Leicester

Come festeggiare una serata indimenticabile? Andando al McDonald insieme ai tifosi, per un selfie da collezione. Dan Friedkin sorride, con il pollice alzato, insieme a un sostenitore giallorosso in trasferta a Leicester dopo un pareggio incredibile nella semifinale di Conference League. La foto è stata pubblicata sui social e ha fatto subito il giro del mondo, soprattutto perché Friedkin raramente appare in pubblico. Stavolta lo ha fatto all'uscita del King Power Stadium... a un passo dalla finale. Il presidente giallorosso si è fermato nella nota catena di fast food per uno spuntino. Insieme a lui, collaboratori e tifosi. Quest'ultimi, increduli, si sono avvicinati all'imprenditore statunitense chiedendo un selfie. Richiesta esaudita.