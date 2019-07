Roma, Fonseca: «Miglioreremo in vista del campionato. Diawara? Ha risposto bene»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al termine della partita amichevole travinta dai giallorossi 3-0 (in gol Fazio, Antonucci e Pastore), ha parlato il tecnico della Roma Paulo Fonseca. Ecco le sue parole a Roma tv.«Sapevamo che questa sarebbe stata la settimana in cui si sarebbe fatto sentire di più il lavoro fisico e che avremmo giocato con gambe pesanti e con tanta stanchezza. Il caldo è stato fortissimo, ma la risposta sul campo è stata buona. Ricordiamoci però che siamo solo all’inizio del nostro percorso».«Direi che già si sono notati dei principi che abbiamo allenato. Dobbiamo però migliorare la velocità con cui si difende e l’intensità da mettere sul campo quando perdiamo il pallone. Stiamo cambiando registro, è normale che ci voglia un po’ di tempo. Stiamo rispondendo bene e sapevamo che fisicamente avremmo sofferto, soprattutto perché affrontavamo un avversario di livello superiore rispetto agli altri. La squadra ancora non controlla bene alcuni momenti di gioco. Abbiamo fatto più possesso palla, ma vorrei una squadra più rapida e paziente. Lavoreremo per migliorare, abbiamo margine per farlo. L’unica certezza è che, sebbene alcuni atteggiamenti siano quelli giusti, miglioreremo ancora molto in vista dell’inizio del campionato».«Si è allenato pochi giorni con noi e abbiamo cercato di aiutarlo con delle immagini spiegandogli cosa gli chiediamo di fare in mezzo al campo. Ha risposto bene, la sua prestazione è stata soddisfacente, soprattutto considerando quanto ha lavorato con noi. Nzonzi, Pastore e Cristante sono più avanti rispetto a lui semplicemente perché hanno iniziato il processo con noi dal primo giorno, ma per Amadou- come per Pellegrini e Veretout – ci sarà tempo per allinearsi».«L’avversario ci ha sorpreso per organizzazione tattica, perché è sempre rimasta corta e ci ha concesso poco. Per questo motivo abbiamo giocato molto per vie esterne, ma è semplicemente una variante contro squadre organizzate che non concedono spazio tra le linee».