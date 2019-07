Roma, due squadre ma già senza Dzeko

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Roma si sdoppia. Rosa extralarge? E allora ieri sono andate in scena due amichevoli contro altrettante squadre di serie C: 7-0 al Rieti in mattinata (doppietta per Schick, rete di Zaniolo e 4 gol nell’ultimo quarto d’ora), 3-1 con la Ternana nel pomeriggio. L’intento, chiaro, è quello di far giocare tutti. Alla fine sono stati 24 i calciatori impiegati: out Dzeko per un sovraccarico al flessore, ancora ai box sia Pellegrini che Veretout. Al di là dei due successi, da segnalare un paio di perplessità registrate nel match contro gli umbri 1) Il reparto difensivo, molto alto, è andato più di una volta in difficoltà nel primo tempo 2) La difesa a zona sui calci piazzati è apparsa alquanto approssimativa (il gol ospite e un’altra occasione nascono proprio da palla ferma) Note positive: bene Florenzi, Pastore gioca da fermo ma la sua qualità nella ripresa contro la Ternana fa la differenza propiziando la doppietta Under. Buono l’impatto in corsa di Defrel e Spinazzola. Soddisfatto Cristante: «Stiamo assimilando quello che vuole il tecnico».Fonseca intanto si augura quanto prima che venga completata la rosa. All’appello mancano un centrale difensivo, un attaccante esterno e un centravanti. Per acquistarli, bisognerà prima vendere. In dodici con le valigie pronte: Olsen, Fuzato, Karsdorp, Capradossi, Bianda, Nzonzi, Gonalons, Pastore, Coric, Defrel, Dzeko e Schick. L’assemblea di Lega di domani, sarà l’occasione per Roma e Inter di (ri)parlare del bosniaco. Conte preme e Marotta ha intenzione di accontentarlo. L’offerta dei nerazzurri deve però lievitare dai 12 milioni attuali. La sensazione è che a 15 più bonus, la cessione possa andare in porto. Schick sta aspettando che le proposte nei suoi confronti (Borussia Dortmund, Wolfsburg, Milan e Bayer Leverkusen) si tramutino in offerte concrete. Stesso cliché per Olsen che in Portogallo accostano a Benfica e Porto. Diverso invece il discorso per Defrel. In questo caso le offerte sono arrivate. Tocca al francese scegliere tra il Cagliari, l’Aston Villa e la new entry Monaco. Monegaschi interessati anche a Nzonzi. Per Bianda si tratta con il Nizza. Gonalons potrebbe tornare in Francia al Marsiglia, Capradossi è vicino allo Spezia mentre Fuzato piace sia a diversi club in serie B (Perugia e Frosinone) che in Portogallo (Gil Vicente). Pastore non ha offerte, Karsdorp sogna il ritorno al Feyenoord ma la Roma vuole monetizzare il prestito. Una volta alleggerita la rosa e il monte-ingaggi, Petrachi chiuderà il cerchio sul fronte delle entrate. La prossima settimana è previsto un nuovo tentativo per Alderwereild. Per Higuain, bisognerà invece aspettare. In attesa del grande colpo, sbarca oggi Ruben Providence, 18 anni, esterno destro d’attacco che arriva dal Psg. Giocherà nella Primavera di De Rossi.