Seconda vittoria consecutiva per la Roma Femminile: Verona distrutto 5-1

Seconda vittoria consecutiva. Anche questa volta netta, meritata. E stavolta sfida chiusa nel primo tempo. La Roma femminile di Alessandro Spugna batte il 5-1 Verona in trasferta senza nessuna difficoltà confermando così i buoni segnali arrivati dopo la vittoria contro il Sassuolo di domenica scorsa. Nonostante le assenze di capitan Bartoli e di Valeria Pirone – la più in forma al momento – le giallorosse dimostrano di aver imparato la lezione rispetto ad alcune uscite che hanno creato anche un po’ di malumore tra i tifosi, che da questa squadra si aspettano sempre il massimo.

E allora bene i tre punti grazie alla doppietta di Paloma Lazaro (di tacco, il primo), di Manuela Giugliano, di Andressa su calcio di rigore e di Annamaria Serturini, che dopo un periodo nel quale ha tirato il fiato, ritrova la gioia del gol. Per le clivensi inutile la rete di Cedefio. Una prestazione importante, da sottolineare, e ancora una volta i motivi sono gli stessi: la Roma ha capito che deve fare la Roma, con personalità e determinazione. Un momento importante. E come detto la scorsa settimana anche il calendario può essere un vantaggio in questo momento, visto che ormai le big sono state affrontate tutte. E c'è la possibilità di recuperare.