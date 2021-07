Roma, è fatta per Shomurodov: al Genoa 18 milioni tra prestito e diritto di riscatto

Mercoledì 28 Luglio 2021, 23:21 - Ultimo aggiornamento: 23:28

Blitz della Roma per Eldor Shomurodov: l’attaccante del Genoa è a un passo dal vestire giallorosso. Tiago Pinto ha chiuso la trattativa sulla base di un prestito a 2 milioni e diritto di riscatto a 16. Inizialmente il gm della Roma ha provato a inserire qualche contropartita, ma i liguri hanno rifiutato. La negoziazione è praticamente chiusa, mancano solo i dettagli ma entrambe le parti sono possibiliste sulla fumata bianca nelle prossime ore. Classe ’95 (26 anni) Shomurodov è arrivato al Genoa la scorsa stagione e ha totalizzato 32 presenze e 8 gol. Proveniva dal Rostov (squadra russa) in cui in tre stagioni a segnato 18 reti in 91 presenze. È un centravanti uzbeko nel giro della nazionale con cui la sua media realizzativa si alza (21 gol in 46 presenze), alto e forte fisicamente in patria è un vero proprio idolo. Nella Roma potrebbe essere una delle alternative a Dzeko. In rosa c'è già Borja Mayoral.