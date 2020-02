Roma, ecco la lista Uefa: fuori Zappacosta dentro Cetin. Ci sono Perez e Villar

Giovedì 20 febbraio riparitrà l’Europa Leage con la sfida di andata dei sedicesimi di finale in casa del Gent. Oggi è stata ufficializzata la lista Uefa per la fase a eliminazione diretta della competizione: fuori Zappacosta dentro Cetin, sono stati inclusi anche i nuovi arrivati Villar e Perez. Fuori anche Nicolò Zaniolo che non tornerà in campo prima della prossima stagione.



PORTIERI: Pau Lopez, Antonio Mirante



DIFENSORI: Mert Cetin, Federico Fazio, Aleksandar Kolarov, Gianluca Mancini, Davide Santon, Chris Smalling, Leonardo Spinazzola



CENTROCAMPISTI: Bryan Cristante, Amadou Diawara, Javier Pastore, Lorenzo Pellegrini, Diego Perotti, Jordan Veretout, Gonzalo Villar



ATTACCANTI: Edin Dzeko, Nikola Kalinic, Justin Kluivert, Henrikh Mkhitaryan, Carles Perez, Cengiz Under





