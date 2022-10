Pellegrini uomo assist: è arrivato a 7 in stagione. Quasi la metà dei gol partono da lui

Sette più due fa nove. E fin qui siamo tutti d’accordo. Lorenzo Pellegrini, però, non sempre mette tutti d’accordo nonostante i numeri che lo vedono come l’elemento chiave dei gol della Roma. Sette appunto, come gli assist tra campionato ed Europa. L’ultimo ieri ad Helsinki per la testa di Abraham che è tornato a segnare anche grazie al suo capitano. Ne aveva fatti altri due ma sul primo Cristante ha preso la traversa e sul secondo è intervenuto il Var per il fuorigioco di Volpato. Due come i gol, pochi rispetto allo scorso anno anche a causa della posizione in campo e dei continui cambiamenti di ruolo tra infortuni (degli altri) e ragioni tattiche. In totale nove gol grazie al piede di Lorenzo, quasi la metà dei 21 complessivi segnati fin qui dalla Roma. Altri nove sono arrivati da Dybala.

Ha stretto i denti Pellegrini, anche ieri in Finlandia. Dopo Milinkovic-Savic e Barella è il centrocampista che ha giocato più minuti tra coppe e campionato. E qui torniamo al ruolo. Mourinho l’ha fatto girare molto: prima mediano, poi trequartista, col Napoli mezz’ala. E ieri un ibrido fino ad avvicinarsi sempre più ad Abraham. Nella zona dove Lorenzo dà il meglio di sé. Mai una lamentela, mai un disguido con il tecnico. Solo la voglia di aiutare la sua Roma. Non ci riesce sempre, ma vedendo i numeri avviene spesso. Soprattutto da calcio piazzato.