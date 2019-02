Roma, De Rossi sta con Kolarov: «Fratello mio». Il commento fa il pieno di like

Le recenti polemiche dei tifosi verso Kolarov non hanno impaurito De Rossi che da vero leader e capitano ha commentato pubblicamente su Instagram una foto postata dal terzino serbo. «Fratello mio», scritto in serbo, accompagnato da un cuore è il commento di Daniele che ha fatto il pieno di “like”, un segnale di vicinanza nel momento delicato che sta attraversando il difensore. In occasione della partenza per Firenze dalla stazione Termini, alcuni tifosi hanno esortato Kolarov e la squadra a svegliarsi, la sua risposta: «Sveglia tua madre» non è piaciuta a tal punto che sono comparse delle scritte sui muri del quartiere Torrino «Abbassa la cresta», «Croato di m…». Durante Roma-Milan, invece, il calciatore è stato bombardato di fischi dalla Curva.







