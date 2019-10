Roma, dramma infortuni: Cristante fuori tre mesi per un distacco del tendine. Kalinic frattura alla testa del perone

Piove sul bagnato in casa Roma: ai 12 infortuni subiti dai giallorossi da inizio stagione (di cui 9 muscolari), nel corso del match contro la Sampdoria di ieri si sono aggiunti al bollettino Cristante e Kalinic che hanno riportato rispettivamente: il distacco del tendine dell’adduttore destro e una frattura della testa del perone. Per il centrocampista si tratterebbe di una ricaduta che potrebbe costringerlo a sottoporsi a un’operazione che lo lascerà in infermeria per i prossimi tre mesi. Meno problematico l’infortunio di Kalinic che non sarà sottoposto a intervento chirurgico, ma a una terapia conservativa della durata di circa un mese per poi rientrare in campo.

Ultimo aggiornamento: 13:07

