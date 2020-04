Torneremo a cantarla per le strade della Città che amiamo.



Per ora lo facciamo a distanza, ASSIEME 💛❤️



Auguri #Roma! pic.twitter.com/txYro1vC5o — AS Roma (@OfficialASRoma) April 21, 2020

Ultimo aggiornamento: 18:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un video che parla da solo, anzi canta in coro. 21 aprile, compleanno di Roma: e la Roma, intesa come A. S. Roma, la società giallorossa della capitale ha organizzato e poi pubblicato su twitter un video emozionante in cui, in una sorta di coro online, molti calciatori ma anche attori, sportivi e vip, intonano le note della magica canzone di Venditti "Roma Roma Roma..." intramezzata a immagini della città Eterna. Da Dzeko alla Ferilli, da Max Giusti a Zaniolo, e poi ancora Candela, Rizzitelli, Pellegrini, Tonetto, Righetti, e si intravede Paulo Fonseca. E poi Arcuri, Bebe Vio, Papaleo, Britti, Leo Gassman, Bocci, Ciufoli, Cuccarini che si alternano a volti di semplici tifosi accomunati da un solo unico grande amore: Roma (e la Roma). Il modo migliore per celebrarne il compleanno in questo momento di isolamento.