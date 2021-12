Roma, calciomercato: il primo colpo è Maitland-Niles: l'Arsenal lo cede in prestito con diritto di riscatto

Il primo colpo di mercato in casa Roma dovrebbe essere in arrivo: si tratta di Ainsley Maitland-Niles esterno destro dell’Arsenal. Classe ’97, in questo momento è fermo causa Covid-19 ma nei prossimi giorni si negativizzerà e raggiungerà la Capitale. La trattativa si base su un prestito con diritto di riscatto, operazione che consentirebbe alla Roma di liberarsi del giocatore a giugno e all’Arsenal di abbassare il monte ingaggi per sei mesi. Arteta in questa prima parte del campionato lo ha utilizzato con il contagocce, nell’ultimo mese non è mai stato impiegato in Premier League e in totale ha giocato appena 472 minuti.

Chi è Maitland-Niles, caratteristiche tecniche

È cresciuto nel settore giovanile dell’Arsenal, nel 2016 ha esordito in prima squadra e nel 2015 è stato ceduto in prestito all’Ipswich Town società di Championship e lo scorso anno al West Bromwich. È un esterno destro dalle spiccate doti offensive, perfetto per il 3-5-2, meno per il 4-2-3-1: veloce, di grande corsa e capace anche in fase di ripiegamento, quest’ultima caratteristica coltivata in Championship. Ha le carte in regola per essere un’ottima alternativa a Karsdorp e non è escluso che metta in difficoltà Mourinho sulla scelta del titolare. Covid permettendo, dovrebbe raggiungere Trigoria nei prossimi giorni.