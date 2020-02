Roma, Betty Bavagnoli vince la panchina d'oro femminile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grande soddisfazione per Betty Bavagnoli, allenatrice della Roma Femminile. Questa mattina, nell'ambito del premio "Panchina d'oro" che verrà assegnato come tutti gli anni a Coverciano, Bavagnoli riceverà quello come miglior allenatrice della passata stagione per la serie A femminile. È stata la più votata ed ha battuto la concorrenza di Rita Guarino e Antonio Cincotta, rispettivamente tecnici di Juventus e Fiorentina. Molto significativo il premio per il tecnico della Roma che è riuscita, nella prima stagione nella massima serie della formazione giallorossa, a dare un'identità precisa alla sua squadra nonostante una rosa che a differenza di quest'anno, non era sicuramente di primissimimo livello. La Roma si classificò quarta in classifica alle spalle di Juventus, Fiorentina e Milan, le stesse squadre che quest'anno contendendono alle giallorosse un piazzamento Champions. Ma a differenza di quanto successo nella passata stagione Bavagnoli ha tutte le carte in regola per raggiungere uno degli obiettivi prefissati a inizio campionato. Verrà premiato anche, come migliore allenatore della serie B, Alessandro Pistolesi, attuale tecnico dell'Empoli Ladies, riuscito nell'impresa della promozione nella massima serie con la società toscana. Proprio ieri i due tecnici si sono affrontati in campionato. Il risultato ha premiato Bavagnoli che ha battuto 2-1 il collega.