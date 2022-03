Roma, allenamento in Olanda al Popendal. Domani la partenza per Udine

Questa mattina la Roma si è allenata in Olanda nel centro sportivo Popendal, lo stesso utilizzato dal Vitesse e dalla nazionale. Un luogo all’avanguardia di cui si avvalgono quotidianamente 400 atletici olimpici olandesi e che si trova a 8 chilometri dalla città Arnhem. Questa mattina Mourinho ha pubblicato sul suo account Instagram delle foto del posto: campi perfetti, a differenza del Gelredome, strutture moderne e temperatura ideale per la seduta defaticamente. Chi non ha giocato ieri, invece, si è sottoposto al classico allenamento.

La squadra partirà domani pomeriggio per Udine (Mourinho non terrà la conferenza stampa), la decisione di non rientrare immediatamente a Roma dopo la partita di Conference League è dovuta all’esigenza di non stressare eccessivamente i calciatori con troppe ore di aereo. Un charter domani pomeriggio accompagnerà direttamente la squadra in Friuli dove domenica (ore 18) si giocherà la partita contro l’Udinese. Squalificati Kumbulla e Mkhitaryan, Mourinho schiererà un 3-4-1-2 composto da Mancini, Smalling e Ibanez, a centrocampo Cristante e Oliveira, sulle fasce Karsdorp e Zalewski (o Vina) e davanti Pellegrini a supporto di Zaniolo e Abraham. Attenzione particolare dovranno farla Zaniolo e Pellegrini, entrambi diffidati, rischiano di saltare il derby del 20 marzo con un’ammonizione. Calcoli che Mourinho non può permettersi di fare, i tre punti alla Dacia Arena sono determinanti per la corsa Champions.