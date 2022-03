Giovedì 10 Marzo 2022, 21:31

RUI PATRICIO 6,5

Professione pompiere, placa i bollori del Vitesse con la deviazione su Openda al 7’, e sventando su Domgjoni al 21’. Poi rischia di riaccendere tutto con un rinvio sui piedi di Grbic al 34’, Openda lo grazia. Torna a lavorare un po’ solo nel finale, ed è gelido nella sorveglianza

MANCINI 6,5

A disagio come tutti nel prendere gli appoggi, deve limitare l’irruenza, tenere di posizione, intervenire solo se necessario. Qualche sportellata con Grbic, che non guasta. Fallisce di poco il 2-0 al 30’ st. Partecipa con vigore al muro finale, ma si fa ammonire e salterà il ritorno

IBAÑEZ 6

Subito un rinvio pericoloso dopo 90”, annuncio di un avvio difficoltoso, con Openda che gli sfugge al 7’ e non solo lì. Si riprende pian piano, a ritmi che si abbassano, e a spazi più intasati si fa valere

KUMBULLA 7

Si conferma una presenza rassicurante e ormai fidata, con la postura giusta e i tagliafuori giusti, il fisico che comanda, gli anticipi, anche la personalità. Tranne per un paio di scivolate, dovute al campo, non passa nessuno

MAITLAND-NILES 4,5

Inizia anche bene, con una chiusura in area su Grbic al 4’. Però rimane sempre nella tana con una timidezza che fa spavento, mai partecipa a qualcosa, mai appoggia a dovere un’azione, sempre stonato, incerto

SERGIO OLIVEIRA 6,5

Vedi com’è la vita. Passa 45’ di patemi, non tiene un pallone, troppi avversari gli sgusciano via: poi trova il sinistro in area, fa 1-0 e cambiano tutte le prospettive. Ripresa più sicura, con Cristante vicino e Vitesse più stanco. Secondo giallo ingiusto, e va fuori

VERETOUT 5

Friabile come un grissino, viene sballottato di qua e di là, e non ha tempo e modo, né il fuoco, per costruire qualcosa, per allentare la pressione

VIÑA 5

Ammonito al 7’, e la cosa deve infrangerne i già fragili equilibri: ancora piuttosto sbrindellato tecnicamente, non è mai in controllo della situazione, non si offre come sponda

MKHITARYAN 6

Governare il pallone, che sembra avere un coniglio dentro, è un’impresa. Lui ammansisce la strana cosa col passare dei minuti, riesce a dare un senso a qualche geometria, e in ripiegamento si batte

ZANIOLO 5

Stavolta gara svogliata, forse capisce subito che vedrà pochi palloni e si disunisce, non si propone a dovere, rimane distante. Provoca il rimpallo del gol.

ABRAHAM 6

Cellula in sonno fino al 42’, poi destro fulmineo in area, miracolo del portiere. Al 20’ quasi la mette, manca l’attimo. Lotta anche se con poca gloria, da dietro arrivano rari inviti

KARSDORP 5,5

Cerca di sfangare la giornata tenendosi prudente, ma dovrebbe incidere di più, e un paio di volte legge male gli inserimenti

CRISTANTE 6,5

La torre di controllo che mancava nel primo tempo: infatti entra lui e il traffico nella trequarti improvvisamente si dirada, tutto assume un ordine diverso, del resto gli olandesi calano

EL SHAARAWY 6,5

Solidifica la fascia, finalmente, e non ci sono più spifferi. Tenta anche qualche incursione. Prova positiva, un buon segnale

PELLEGRINI 6

Cerca di dare leggerezza tecnica, come con lo slalom e assist da ala sinistra al 30’ st MOURINHO 6,5

Il piccolo turnover non dà grandi frutti, anzi. Deve mettere mano alla squadra coi cambi, e aiutata dal gol di Oliveira la Roma della ripresa è più razionale, più in controllo, anche se offende poco, pochissimo

RACZKOWSKI 5,5

Direzione di basso livello quella dello spagnolo, che sbaglia tutte le assegnazioni dei calci d’angolo ed è eccessivo nel punire con il secondo giallo Oliveira, per un fallo che non ha interrotto una promettente azione.