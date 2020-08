Roberto Baggio, morto il papà Florindo: aveva 89 anni

Lutto per Roberto Baggio. Oggi in una clinica di Vicenza, dove era ricoverato da tempo dopo essersi ammalato, è mancato all'età di 89 anni il papà Florindo. Sposato con Matilde, oltre al Pallone d'Oro 1993, aveva avuto altri sette figli, tra cui Eddy, anch'egli calciatore sino alla serie B. A comunicare la notizia è stata la famiglia che vive a Caldogno (Vicenza), luogo di origine dell'ex campione. Florindo Baggio aveva seguito da vicino la carriera di Roberto, seguendolo dal vivo in moltissime sue partite assieme alla moglie, ma mantenendo la privacy in maniera rigorosa.

LEGGI ANCHE Gigi Simoni, morto l'allenatore gentiluomo. Moratti: «Alla sua Inter impedirono di vincere lo scudetto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA