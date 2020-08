© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scusate il ritardo. «Si comunica che, per ragioni logistico-organizzative, la partenza della prima squadra per il ritiro di Auronzo di Cadore è fissata per lunedì 24 agosto 2020». Viaggio posticipato di un giorno. La preparazione estiva sotto le Tre Cime di Lavaredo slitta: lo annuncia la società in una nota. La Lazio sarebbe dovuta partire oggi. Lo farà domani. I motivi non vengono specificati nel dettaglio. Resta da capire, poi, se la formazione biancoceleste, come da programma, tornerà a Roma il 4 settembre o se resterà una notte in più per recuperare le sedute previste inizialmente per domani. Rispetto agli anni passati, sarà un ritiro diverso a causa del Covid-19, come specificato dal Comune: «Le manifestazioni sportive (allenamenti e partite, ndr) sono aperte e contingentate», nel rispetto delle vigenti prescrizioni normative, «esclusivamente con assegnazione del posto, attraverso prenotazione, e a pagamento».La squadra sarà divisa in due alberghi. In uno andranno i giocatori e lo staff tecnico. Nell’altro medici, fisioterapisti e magazzinieri. E proprio nello staff sanitario potrebbero esserci delle novità. Continuano i contatti con il dottor Claudio Rigo, ex Juventus e Sassuolo. In arrivo due nuovi fisioterapisti, dopo le dimissioni di Maggi, che si aggiungerebbero ai “vecchi” Marsella, Laugeni e Zampa. Da decifrare il futuro di Gasparini, ex fisioterapista del Milan, molto stimato da Simone Inzaghi e da tutti i senatori. Partiranno per il ritiro il dottor Rodia, coordinatore e consulente ortopedico, il dottor Morelli e l’osteopata Brecevich.Lo slittamento del viaggio verso Auronzo consente a Correa di prendere parte alla spedizione in Veneto senza fretta. El “Tucu”, reduce dalla vacanze tra Ibiza e Mykonos, è rientrato ieri con un volo privato. Un contrattempo familiare lo aveva costretto a saltare i primi allenamenti. La Lazio nei giorni scorsi ha fatto sapere che l’argentino, come da prassi per chi transita in Grecia, è stato sottoposto al tampone ed è risultato negativo. In programma oggi a Formello nuovi esami per il Covid-19 per tutti i biancocelesti. Verranno ripetuti anche il 26 agosto. Discorso diverso per Lulic. La partecipazione del capitano al ritiro è in dubbio: sta proseguendo le cure per il problema alla caviglia in Lombardia. Per Immobile e compagni ieri mattinata di test per la valutazione funzionale all’Isokinetic sotto la direzione del dottor D’Orsi. Assenti Adamonis, Acerbi, Patric, Cataldi, Escalante e Adekanye, che hanno saltato anche gli ultimi allenamenti. Segnali incoraggianti da Leiva. Il brasiliano, operato al ginocchio lo scorso aprile, corre verso il rientro in gruppo. Ha svolto un lavoro differenziato, seguito dal preparatore Fonte a bordo campo. Non vede l’ora di tornare in gruppo.Presentata, attraverso i canali social, la nuova maglia “Away” 2020-21 color verde fluo: il classico celeste sarà presente sui bordi delle maniche e del collo alla coreana. La caratteristica grafica della divisa è data dalla banda diagonale, composta da righe sottili tono su tono che compongono lo scudetto della Lazio.