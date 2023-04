Rigore negato al Napoli? Leao falcia Lozano: ecco perché l'arbitro non ha fischiato

Rigore negato al Napoli? Leao falcia Lozano. Ma c'è un motivo se l'arbitro non ha fischiato. Nelle immagini della partita si vede che il giocatore rossonero, poi autore dell'assit per il gol di Giroud, ha toccato prima il pallone e poi le gambe dell'avversario. Un contatto, quindi, valutato regolare. Ma che, tuttavia, non ha evitato le proteste degli azzurri. I giocatori allenati da Spalletti hanno subito chiesto spiegazioni al direttore di gara. Il polacco Szymon Marciniak ha così atteso le comunicazioni da parte degli altri assistenti del match.

Il check al Var

L'arbitro ha deciso di consultare il Var, poi ha ritenuto di proseguire una volta che è arrivata la conferma dal Video Assistant Referee. L'11 degli azzurri è stato colpito dopo che il numero 17 rossonero aveva preso il pallone. E quindi niente rigore per i partenopei. Un episodio chiave, che avrebbe potuto indirizzare la partita. Anche perché, successivamente, la squadra allenata da Pioli è riuscita ad andare in vantaggio: così consolidando il risultato dell'andata.

