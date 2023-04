Napoli, Spalletti: «Osimhen convocato, forse in campo per venti minuti. Raspadori avanti. Qualcuno deve riposare»

NAPOLI – Concentrarsi sull’Hellas Verona e non pensare troppo al Milan. E’ questa la missione di Luciano Spalletti alla vigilia del match di domani (inizio alle 18) al Maradona: “L'appuntamento contro il Verona è stato uno dei punti più bassi prima che io arrivassi, quindi i motivi per fare bene sono tanti. Credo sia una sfida fondamentale. Se vincessimo, mancherebbero solo tre vittorie allo scudetto, quindi l’appuntamento non lo sottovaluteremo”. Il turnover, però, è quasi una necessità e questa volta Luciano Spalletti ha annunciato diverse novità di formazione: “Non ne cambieremo dieci, ma qualche giocatore deve recuperare”.

OSIMHEN CONVOCATO. La novità principale è il ritorno di Victor Osimhen: il Napoli ha deciso questa mattina di convocarlo. Inizialmente il numero 9 avrebbe dovuto saltare l’appuntamento contro il Verona per puntare direttamente al match contro il Milan, ma le valutazioni sono cambiate: “Abbiamo fatto una riunione con lo staff medico e Osimhen si accomoderà in panchina. Potrebbe anche disputare venti minuti”. Il titolare sarà Giacomo Raspadori: “Non era al meglio contro il Milan e lo ringrazio per la disponibilità. Aveva bisogno ancora di qualche giorno per essere al meglio. Magari non ha tutti i novanta minuti, ma giocherà lui”. Tra gli altri big pronti a riposare ci sono Lobotka e Kvaratskhelia: “Lobotka ha bisogno di tirare il fiato e Kvara potrebbe cominciare dalla panchina”. Gaetano potrebbe avere una chance dal primo minuto, così come Zerbin: “Abbiamo una rosa forte e non mi riferisco soltanto agli undici. Chi scenderà in campo, sarà molto motivato”.

I TIFOSI. Spalletti è tornato sull’appello forte lanciato mercoledì dopo il match di San Siro contro il Milan: “Non ce l’avevo con nessuno ovviamente. Il momento è decisivo e dobbiamo perderci nell’amore per il Napoli senza fare altri discorsi”. E’ probabile che già domani contro il Verona tornino gli striscioni nelle curve.

LA CHAMPIONS. Spalletti è convinto di poter ribaltare la sconfitta (1-0) dell’andata: “Il nostro quarto di finale è quello più in bilico. Se giochiamo come all’andata, può succedere ancora di tutto”.