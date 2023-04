Inter, Napoli e Milan: aspettando la Champions, domani di nuovo in campo

Non c’è sosta per le tre “regine” di Champions. Napoli, Inter e Milan si rituffano oggi nel campionato perché l’Europa che luccica non aspetta e bussa alla porta già tra martedì e mercoledì. Sorride soprattutto Luciano Spalletti: ha ritrovato il suo bomber. Osimhen è stato convocato per il match contro il Verona (ore 18) e si accomoderà in panchina: «Potrebbe anche giocare una ventina di minuti, in vista della sfida con il Milan». Spalletti farà turnover: «Stavolta è necessario perché alcuni giocatori devono recuperare». Si fermeranno Rrahmani in difesa, Lobotka e Zielinski in mediana più Kvaratskhelia nel tridente offensivo: pronti Juan Jesus (farà le prove generali in vista della Champions), Demme (favorito su Gaetano), Elmas da mezz’ala e Lozano dirottato a sinistra. Il centravanti sarà Raspadori: «A Milano non era al meglio e dobbiamo ringraziarlo per la disponibilità, probabilmente non ha i 90’ ancora ma tocca a lui». Spalletti non sottovaluta affatto l’appuntamento contro l’Hellas: «Se vinciamo, ci mancano altri tre successi allo scudetto, quindi vogliamo avvicinarci al traguardo. E poi il pareggio col Verona è stato uno dei punti più bassi prima che io arrivassi, adesso potrebbe diventare quello che rende ancora più vicino il tricolore». Il Napoli lo farà con il tifo del Maradona: si sta andando verso una normalizzazione dei rapporti con i gruppi organizzati. L’ingresso del materiale (striscioni e bandiere) è stato autorizzato dalla Questura perché è stato rispettato il regolamento d’uso: «Non ce l’avevo con nessuno – precisa Spalletti – non voglio entrare nei motivi della polemica, ma questo è un momento speciale e dobbiamo lasciarci andare nell’amore per il Napoli». La tensione con i gruppi organizzati si sta normalizzando, ma ad Aurelio De Laurentiis è stata assegnata la scorta per motivi di sicurezza.

PENSIERI EUROPEI

Testa alla Champions, appunto, anche per Milan e Inter. Nella sfida in casa del Bologna (ore 15), contro l’ex nerazzurro Thiago Motta, Stefano Pioli sta virando su un massiccio turnover: addirittura 10 giocatori, confermando solo Maignan tra i pali. Il tecnico rossonero farà riposare i big rilanciando De Ketelaere. Con il belga ci saranno anche Rebic e Origi. Mai come questa volta le seconde linee dovranno davvero dare un supporto ai rossoneri per non compromettere la lotta per il quarto posto. Invece, all’Inter non si parla soltanto della gara di San Siro con il Monza (ore 20.45). Ci sono anche vicende extra campo. I creditori cinesi accerchiano Steven Zhang. Secondo Milano Finanza, il presidente nerazzurro potrebbe presto essere messo alle strette da alcuni istituti bancari pronti ad avanzare l’azione di riconoscimento in Italia della sentenza del tribunale di Hong Kong che aveva dato torto a lui e a Suning nella causa intentata per recuperare 255 milioni di dollari (circa 250 milioni di euro) di prestiti e un’obbligazione inadempiente che Zhang aveva garantito. Mentre a Barcellona il ds interista Piero Ausilio ha incontrato il collega blaugrana, Mateu Alemany. Hanno parlato di una possibile cessione di Dumfries e di uno scambio tra Brozovic e Kessie, ex Milan. Oltre che di Araujo e Ferran Torres. Infine, un summit con il procuratore Eduardo Crnjar. Che fa da mediatore tra i due club, ma assiste l’attuale tecnico del Brighton, Roberto De Zerbi.