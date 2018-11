Real Madrid, Nacho e Casemiro infortunati: salteranno la Roma

Costa cara la vittoria in trasferta del Real Madrid a Vigo e che ha riportato le merengue a -4 dal Barcellona capolista. La squadra di Santiago Solari (alla 4/a vittoria di fila e a un passo dalla conferma) dovrà adesso fare a meno di Nacho e Casemiro, usciti ieri sera malconci dalla trasferta in Galizia e che adesso dovranno restare ai box per qualche tempo. Al brasiliano, ha fatto sapere Radio Marca, è stata diagnosticata una distorsione alla caviglia destra e dovrà fermarsi per tre settimane, mentre al difensore spagnolo è andata anche peggio: distrazione del legamento collaterale interno del ginocchio destro e circa due mesi di stop. Entrambi salteranno la sfida Champions contro la Roma (in programma martedì 27) e Nacho molto probabilmente anche il Mondiale per club, in calendario dal 12 al 22 dicembre (il Real esordirà il 19). © RIPRODUZIONE RISERVATA