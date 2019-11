Wijnaldum e de Jong, dall'Olanda un gol al razzismo

Esultanza speciale in Olanda-Estonia da parte di Georginio Wijnaldum, centrocampista del Liverpool, e del collega di reparto del Barcellona, Frankie de Jong. Dopo il gol del vantaggio nel 5-0 all'Estonia, i due giocatori si sono messi a favore di telecamera, mostrando il proprio avambraccio. Una vera e propria dichiarazione contro il razzismo, per confermare che non esistono differenze di pelle ed esiste solo il colore arancione della maglia dell'Olanda.

I due giocatori, sui propri profili Instagram, hanno pubblicato la stessa foto antirazzista. Per la cronaca, nella sfida di qualificazione a Euro 2020, il giocatore del Liverpool ha realizzato una tripletta, portandosi il pallone a casa. Gli altri due gol sono stati segnati da Ake e Boadu.

