È stato arrestato l'uomo che aveva preso in ostaggio diverse persone in un bar di Ede, in Olanda . Lo rende noto De Telegraf, specificando che poco prima delle 12.30 un uomo, con il volto coperto da un passamontagna, è uscito dal bar Petticoat con le mani alzate. A questo punto gli agenti si sono avvicinati e l'hanno ammanettato. Il sindaco della cittadina olandese ha poi confermato che la presa di ostaggi è finita.