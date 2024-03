Olanda, persone in ostaggio all'interno di un bar di Ede

Diverse persone sono state prese in ostaggio in un caffè nella città olandese di Ede. Lo riferisce la polizia, che sta evacuando le abitazioni nei pressi del locale. Secondo media locali, l'autore del sequestro avrebbe detto di essere in possesso di ordigni esplosivi.