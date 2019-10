Celtic, Christie: «Buu razzisti? Lascio il campo»

«Ne abbiamo parlato tra noi, ma è l'Uefa che dovrebbe intervenire. Però se per dare un segnale dovrò abbandonare il campo, sì, lo farò». Così Ryan Christie, 'stellà del Celtic, rispondendo a una domanda sul problema del razzismo negli stadi, su eventuali ululati e sul fatto che domani a Glasgow è annunciata la presenza di 1500 tifosi della Lazio. Al ritorno, il 7 novembre, parte della Curva Nord dell' Olimpico sarà chiusa su decisione dell'Uefa per il comportamento di alcuni tifosi di casa nella gara col Rennes.



Sul tema del razzismo e il 'rischiò ultrà la domanda è stata fatta anche al tecnico dei Bhoys Neil Lennon, che ha risposto così: «spero che domani sia la celebrazione del calcio, tra due grandi squadre. C'è sempre una minoranza di tifosi che vuole rovinare tutto, ma voglio pensare alla partita e mi aspetto un'atmosfera fantastica. Il problema del razzismo non c'è solo in Italia, come abbiamo visto è anche altrove. Vedi l'Europa dell'Est»

© RIPRODUZIONE RISERVATA