«Io non mi sono mai proposto in vita mai, qualcuno lo ha scritto, ma io non lo ha mai fatto. Io mi sento allenatore della Roma fino a fine campionato, mi hanno chiamato in un momento delicato del campionato e io da tifoso della Roma ho accettato a scatola chiusa». Lo ha detto il tecnico della Roma Claudio Ranieri a due giorni dalla partita contro il Cagliari.





© RIPRODUZIONE RISERVATA