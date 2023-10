Cagliari-Frosinone 4-3, clamorosa rimonta di Ranieri (che perdeva 0-3) in 20 minuti. Doppietta di Pavoletti nel recupero

Una partita pazza, quella andata in scena all'Unipol Arena di Cagliari. I rossoblù riescono a ottenere la prima vittoria stagionale, e lasciare l'ultimo posto in classica, grazie a una rimonta maturata negli ultimi venti minuti del secondo tempo contro il Frosinone. La prima frazione si chiude infatti con il Frosinone in vantaggio 2-0 grazie alla doppietta di uno scatenato Soulé e con i fischi del pubblico di casa. Ranieri deve anche rinunciare a Nandez per infortunio e subisce il terzo gol di Brescianini, ma al 72esimo la partita cambia. Oristanio accorcia il risultato, Makoumbou tre minuti dopo dà speranza al pubblico di casa e alla fine ci pensa Pavoletti a firmare, in pieno recupero, la doppietta che manda in estasi il Cagliari di Ranieri.

Rimonta storica: mai tre gol recuperati dal 70'

Il Cagliari è la prima squadra nella storia della Serie A ad aver recuperato tre gol di svantaggio dal 70'.

1 - Cagliari are the first team in the Serie A history able of winning a match with a three-goal deficit at the 70th minute of play. Unbelievable.#CagliariFrosinone pic.twitter.com/ngnlHba7Ng — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 29, 2023

Nessun club era mai riuscito in un'impresa del genere in così poco tempo. Per Di Francesco è la seconda sconfitta così: la prima volta in Lecce-Milan del 25 ottobre 2011.