Cagliari-Frosinone, rimonta da 0-3 a 4-3. Per Di Francesco è la seconda volta (la prima in un Lecce-Milan)

Al gol di Pavoletti la mente di Eusebio Di Francesco deve essere tornata al 20 febbraio 2011. Il suo Lecce al Via del Mare era in vantaggio 3-0 contro il Milan, ma a fine partita il tabellino dirà 3-4.

Dopo solo 4 minuti il Lecce era passato in vantaggio con Giacomazzi. Alla mezz’ora, rigore per i giallorossi e trasformazione dell’ex Massimo Oddo. Il Milan aveva poi subito anche la terza rete con Grossmüller. Poi i due cambi decisivi di Allegri: fuori Massimo Ambrosini e Robinho, e dentro Alberto Aquilani e Kevin Prince Boateng. Proprio Boateng il grande protagonista della rimonta. Fra il 49' e il 63', segnò 3 reti, che riportarono il Milan in pari. Prima, e unica, tripletta con il Milan per Boateng. Il gol che diede la vittoria al Diavolo lo realizzò Mario Yepes, di testa su assist di Antonio Cassano. Una rimonta epica, che tutti i tifosi del Milan ricordano. Anche Di Francesco, ovviamente.