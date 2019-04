Calcio, Eredivisie: il Psv vince contro il Den Haag e aggancia l'Ajax

Aggancio riuscito nel campionato olandese. Mancano 3 giornate e la volata diventa emozionante. Perché continua il testa a testa al vertice dell'Eredivisie fra l'Ajax, che ieri ha vinto di misura sul campo del Groningen, e il PSV Eindhoven che oggi ha battuto in casa l'ADO Den Haag. La squadra allenata da Mark Van Bommel, nella 31/a giornata, si è imposta per 3-1: Dumfries ha sbloccato il punteggio dopo 20', nella ripresa Luuk De Jong al 38' ha raddoppiato e, dopo che Necid aveva accorciato le distanze, Malen al 48' ha allungato per la capolista, tornata a comandare al fianco dei 'Lancierì di Amsterdam con 77 punti.





