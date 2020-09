Psg, Paredes, Di Maria e Neymar positivi al Covid

Ultimo aggiornamento: 16:25

Sono 3 i calciatori delrisultati positivi al Covid-19. Se due giorni fa la società parigina aveva spiegato che erano due i casi sospetti, adesso, attraverso un tweet, il numero è salito di una unità. “Tre giocatori sono confermati positivi al test e sono soggetti al protocollo sanitario appropriato. Tutti i tesserati e lo staff continueranno a eseguire gli accertamenti nei prossimi giorni”. Sui nomi non c’è nessuna ufficialità. Ma stando ad alcune indiscrezioni che arrivano dalla Francia dovrebbero essere: i primi due hanno passato insieme le vacanze in Spagna, mentre il brasiliano era accompagnato da alcuni suoi amici sempre a Ibiza. In ogni caso sale il numero di positivi in Ligue1. In Francia il campionato è già ripartito e il Paris Saint Germain farà il suo debutto il prossimo 10 settembre rendendo visita al Lens. I calciatori in questione ovviamente non ci saranno.