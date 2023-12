Una crociera con Neymar costa 875 euro: polemiche in Brasile

Il calciatore Neymar è al centro delle polemiche in Brasile a causa di una crociera di tre giorni, con 4.300 partecipanti, organizzata per ricavare circa 20 milioni di reais (3,7 milioni di euro). Il pacchetto più economico costa 4.700 reais (circa 875 euro) e offre "72 ore di audacia e gioia con uno dei più grandi idoli del calcio". Neymar, in fase di recupero da un infortunio al ginocchio, dovrebbe tornare in campo nella seconda metà del 2024. La crociera, scrivono in Brasile, è segnata dagli eccessi, feste sfrenate e dettagli lussuosi dell'imbarcazione.